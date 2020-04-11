У США завершилося голосування за президента

У США закрилися всі дільниці для голосування за нового президента, о 8:00 за Києвом закінчили голосувати в Алясці.

Наразі триває підрахунок голосів, зазвичай переможець відомий вже в ніч після дня виборів, але цьогоріч знадобиться більше часу через велику кількість відданих поштою голосів і епідемію коронавірусу, повідомляє "Громадське".

Першими традиційно відкрилися дільниці у штаті Нью-Гемпшир - ще о 6:00 за Києвом, а до 13:00 голосування почалося і на решті території США. Останні виборчі дільниці - у штаті Аляска - закриваються о 20:00 за місцевим часом (8:00 за Києвом).

Як визначають переможця?

Президента у США обирають не виборці, а делеговані ними представники - колегія виборників. Їх усього 538, і для перемоги кандидат має заручитися підтримкою мінімум 270 з них. У 48 штатах діє правило "переможець забирає все": навіть якщо кандидат переміг у штаті з мінімальним відривом, йому дістаються голоси всіх виборників цього штату.

Хто попередньо перемагає?

За попередніми підрахунками та прогнозами CNN, у демократа Джо Байдена 215 голосів виборників, а у Трампа - 165. Видання прогнозує перемогу Байдена у штатах Колорадо, Міннесота, Вермонт, Вірджинія, Вашингтон, Орегон, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Нью-Джерсі, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Мериленд, Іллінойс, Делавер, Коннектикут, Каліфорнія та окрузі Колумбія.

Оновлено (8:23): CNN передає, що у Байдена 219 голосів, а у Трампа - вже 209.

За прогнозами The Washington Post, перемогу може здобути чинний президент Дональд Трамп. Виданні повідомляє про підтримку республіканця у 27 штатах. А поки за попередніми підрахунками WP, у Байдена 219 голосів виборців, а у Трампа - 169.

The New York Times зараз повідомляє, що Байдена підтримали 223 виборців, а Трампа 212.