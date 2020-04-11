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У США завершилося голосування за президента

Хто перемагає: Байден чи Трамп?
У США закрилися всі дільниці для голосування за нового президента, о 8:00 за Києвом закінчили голосувати в Алясці.
У США завершилося голосування за президента Фото: з вільних джерел

Наразі триває підрахунок голосів, зазвичай переможець відомий вже в ніч після дня виборів, але цьогоріч знадобиться більше часу через велику кількість відданих поштою голосів і епідемію коронавірусу, повідомляє "Громадське".

Першими традиційно відкрилися дільниці у штаті Нью-Гемпшир - ще о 6:00 за Києвом, а до 13:00 голосування почалося і на решті території США. Останні виборчі дільниці - у штаті Аляска - закриваються о 20:00 за місцевим часом (8:00 за Києвом).

Як визначають переможця?

Президента у США обирають не виборці, а делеговані ними представники - колегія виборників. Їх усього 538, і для перемоги кандидат має заручитися підтримкою мінімум 270 з них. У 48 штатах діє правило "переможець забирає все": навіть якщо кандидат переміг у штаті з мінімальним відривом, йому дістаються голоси всіх виборників цього штату.

Хто попередньо перемагає?

За попередніми підрахунками та прогнозами CNN, у демократа Джо Байдена 215 голосів виборників, а у Трампа - 165. Видання прогнозує перемогу Байдена у штатах Колорадо, Міннесота, Вермонт, Вірджинія, Вашингтон, Орегон, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Нью-Джерсі, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Мериленд, Іллінойс, Делавер, Коннектикут, Каліфорнія та окрузі Колумбія.

Оновлено (8:23): CNN передає, що у Байдена 219 голосів, а у Трампа - вже 209.

За прогнозами The Washington Post, перемогу може здобути чинний президент Дональд Трамп. Виданні повідомляє про підтримку республіканця у 27 штатах. А поки за попередніми підрахунками WP, у Байдена 219 голосів виборців, а у Трампа - 169.

The New York Times зараз повідомляє, що Байдена підтримали 223 виборців, а Трампа 212.

Фото: New York Times

Заяви Байдена та Трампа

Демократ Джо Байден зробив коротку заяву перед своїми прихильниками у штаті Делавер. Він закликав виборців, які голосували за нього, не втрачати надії. Також нагадав, що підрахунок голосів може затягнутися.

"Ні мені, ні Дональду Трампу оголошувати, хто переміг на виборах. Це вибір американського народу", - зазначив Байден.

Трамп написав у Twitter, що у нього намагаються вкрасти перемогу, але він цього не допустить. Соціальна мережа позначила цей допис як спірний.

Республіканець пообіцяв найближчим часом зробити заяву.

Нагадаємо, що експерти прогнозують, що на виборах 3 листопада свої голоси віддадуть значно більше громадян, ніж у 2016 році, коли проголосували 138 мільйонів американців.

 
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04 11 2020 09:36
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