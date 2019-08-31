У США заявили про можливе посилення санкцій проти Росії
Перрі мав на увазі санкції, які були введені США після анексії Росією українського Криму в 2014 році, повідомляє Reuters.
Нагадаємо, 31 серпня Зеленський прибув до Польщі, де перебуватиме з дводенним офіційним візитом.
У Варшаві вже відбулася офіційна зустріч глави української держави з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також заплановані зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецкім, маршалом Сенату Станіславом Карчевським і представниками бізнесу.
1 вересня Зеленський візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами країн, які будуть брати в них участь.
Нагадаємо, що з серпня Україна також вводить спецмита на ввезення товарів з Росії.
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