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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У США заявили про можливе посилення санкцій проти Росії

Перрі мав на увазі санкції, які були введені США після анексії Росією українського Криму в 2014 році
Сьогодні, 31 серпня, у Варшаві після зустрічі з українськими та польськими політиками міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що Вашингтон, швидше за все, продовжить посилювати санкції проти Російської Федерації.
У США заявили про можливе посилення санкцій проти Росії Фото: ap.org

Перрі мав на увазі санкції, які були введені США після анексії Росією українського Криму в 2014 році, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, 31 серпня Зеленський прибув до Польщі, де перебуватиме з дводенним офіційним візитом.

У Варшаві вже відбулася офіційна зустріч глави української держави з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також заплановані зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецкім, маршалом Сенату Станіславом Карчевським і представниками бізнесу.

1 вересня Зеленський візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами країн, які будуть брати в них участь.

Нагадаємо, що з серпня Україна також вводить спецмита на ввезення товарів з Росії.

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