У США заявили про можливе посилення санкцій проти Росії

Перрі мав на увазі санкції, які були введені США після анексії Росією українського Криму в 2014 році

Сьогодні, 31 серпня, у Варшаві після зустрічі з українськими та польськими політиками міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що Вашингтон, швидше за все, продовжить посилювати санкції проти Російської Федерації.

Перрі мав на увазі санкції, які були введені США після анексії Росією українського Криму в 2014 році, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, 31 серпня Зеленський прибув до Польщі, де перебуватиме з дводенним офіційним візитом.

У Варшаві вже відбулася офіційна зустріч глави української держави з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також заплановані зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецкім, маршалом Сенату Станіславом Карчевським і представниками бізнесу.

1 вересня Зеленський візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами країн, які будуть брати в них участь.

Нагадаємо, що з серпня Україна також вводить спецмита на ввезення товарів з Росії.