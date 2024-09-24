У США Зеленський і Моді обговорили посилення співпраці

Зокрема, йшлося про активізацію торгівельно-економічного та оборонного співробітництва.

У США президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили посилення співпраці двох країни.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Глава держави подякував Індії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський і Нарендра Моді обговорили реалізацію співпраці в напрямах, про які домовилися під час історичного візиту Прем’єр-міністра Індії до Києва місяць тому. Тоді йшлося про активізацію торговельно-економічного та оборонного співробітництва, залучення Індії до повоєнної відбудови, а також взаємодію в галузях освіти, науки та культури.

Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема в межах ООН та

G20, а також реалізації Формули миру та підготовці до другого Саміту миру.