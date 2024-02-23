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У США зробили заяву щодо передачі Україні ракет ATACMS більшої дальності

23 лютого 2024, 10:35
У США зробили заяву щодо передачі Україні ракет ATACMS більшої дальності
Фото: УНН
Зазначається, що питання забезпечення українських військ ATACMS зі збільшеною дальністю ураження ніколи не знімалося з розгляду.

Адміністрація Сполучених Штатів Америки розглядає можливість надання Україні ракет ATACMS більшої дальності.

Про це під час телефонного брифінгу розповів координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. повідомляє "Укрінформ".

"Ми вже надавали Україні версію ракет ATACMS, відому як APAM  і вони застосовували їх із користю", – наголосив Кірбі.

За його словами, питання оснащення Сил оборони України ракетами ATACMS зі збільшеною дальністю ураження ніколи не знімалося з розгляду.

"Це досі є невід’ємною частиною дискусій, які ми ведемо з українською стороною. Україна дійсно має такі можливості, до того ж інші країни забезпечили її подібними засобами далекого ураження. Тож ми все ще ведемо обговорення з українцями щодо версії ATACMS більшої дальності", – сказав координатор Ради нацбезпеки США. 

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