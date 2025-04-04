У США звільнили голову Агентства нацбезпеки

Також звільнено кількох співробітників Ради національної безпеки.

У США звільнили директора Агентства національної безпеки (АНБ) генерала Тімоті Хо.

Про це повідомляє WP, посилаючись на слова двох чинних і одного колишнього американських чиновників.

Хо, який також очолює Кіберкомандування США, звільнили разом із його заступницею в АНБ Венді Ноубл. За звільнення генерала виступала ультраправа активістка Лора Лумер під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом у середу, 2 квітня, що вона підтвердила в інтерв'ю Washington Post.

Під час зустрічі Лумер — прихильниця Трампа, окрім відсторонення від посад Хо і Ноубл, наполягала на звільненні низки посадовців, зокрема, співробітників Ради національної безпеки, чиї погляди вона вважає нелояльними до президента. За даними ЗМІ, в четвер, 3 квітня, було звільнено щонайменше п'ять працівників Ради нацбезпеки. Зокрема, один співробітник нещодавно критикував Трампа в соціальних мережах, а деякі інші мали зв'язки з представниками республіканського істеблішменту, такими як сенатори Джон Маккейн і Мітч Макконнелл, яких Трамп зневажає.

"Директор АНБ Тім Хо і його заступниця Венді Ноубл були нелояльними до президента Трампа", - написала Лумер у соцмережі X.

Лумер розповіла WP, що закликала Трампа звільнити директора АНБ, тому що Хо “підібрав” генерал Марк Міллі, який був головою Об'єднаного комітету начальників штабів у 2023 році. Хо призначив на посаду попередник Трампа Джо Байден. Міністр оборони США Піт Гегсет позбавив Міллі, який пішов у відставку в 2023 році, державної охорони й допуску до секретної інформації. Колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів публічно критикував Трампа.

Ноубл перевели на роботу в офіс заступника міністра оборони з питань розвідки й безпеки. Чинні й колишні посадовці заявили, що їм не відомі офіційні причини звільнення Хо і “перепризначення” Ноубл.

Виконувачем обов'язків директора АНБ став генерал-лейтенант Вільям Хартман, який був заступником у Кіберкомандуванні.

Хо — професіонал з більш ніж 30-річним стажем військової служби. Він очолював підрозділ Кіберкомандування, що входив до складу групи з протидії росії, яка спільно з АНБ займалася захистом проміжних виборів 2018 року в США від російського втручання.

Демократи в Конгресі вже висловили стурбованість звільненням Хо.

АНБ — одне з найпотужніших і найважливіших шпигунських агентств уряду США, кіберфахівці якого проводять розвідувальні операції по всьому світу, надаючи інформацію президенту США та його головним радникам. Кіберкомандування, своєю чергою, відіграє важливу роль у захисті американських виборів від іноземного впливу та втручання. Наприкінці лютого ЗМІ писали, що глава Пентагону Піт Хегсет наказав Кіберкомандуванню призупинити дії проти росії.