У США з'явилася зброя, здатна розгромити армію путіна – The Telegraph
22 листопада 2024, 11:35
Польща США
Комбінація F-35 - SiAW може стати руйнівною в повітряній кампанії над Європою, пише видання.
ВПС США отримали перший екземпляр нової ракети Stand-in Attack Weapon, або SiAW. Виробник зброї Northrop Grumman розробив її для критично важливої місії: відтіснити ворожу ППО, щоб розчистити шлях для подальших повітряних бомбардувань.
Про це пише The Telegraph.
Разом з тим, як зазначається, ця зброя призначена для відносно близьких атак, і на війні з Китаєм через Тайвань винищувачам ВПС буде важко підібратися близько.
Вказується, що першу SiAW передали ВПС у середині листопада, трохи більше ніж через рік після укладення контракту.
"Компанія продовжує розробляти зброю, проводити інтеграцію платформи і завершувати програму льотних випробувань для швидкого прототипування і введення в експлуатацію до 2026 року", - зазначили в компанії Northrop Grumman.
Головна проблема з SiAW полягає в недостатній дальності її носія - F-35 - для потенційного протистояння з Китаєм, пише The Telegraph. Разом з тим, у війні над Європою з російськими військами ця зброя може бути досить ефективною.
"Яка користь від купи високотехнологічних F-35, озброєних високотехнологічними ракетами SiAW, якщо F-35 не можуть підібратися досить близько до китайських військ, щоб запустити ракети? Однак комбінація F-35-SiAW може стати руйнівною в повітряній кампанії над Європою, де відстані між дружніми і ворожими силами набагато менш лякають. F-35, що летять проти російських військ, можуть змістити їхню протиповітряну оборону, відкриваючи небо для західних літаків", - йдеться в публікації.