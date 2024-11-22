У США з'явилася зброя, здатна розгромити армію путіна – The Telegraph

Комбінація F-35 - SiAW може стати руйнівною в повітряній кампанії над Європою, пише видання.

ВПС США отримали перший екземпляр нової ракети Stand-in Attack Weapon, або SiAW. Виробник зброї Northrop Grumman розробив її для критично важливої місії: відтіснити ворожу ППО, щоб розчистити шлях для подальших повітряних бомбардувань.

Про це пише The Telegraph.

Разом з тим, як зазначається, ця зброя призначена для відносно близьких атак, і на війні з Китаєм через Тайвань винищувачам ВПС буде важко підібратися близько.

Вказується, що першу SiAW передали ВПС у середині листопада, трохи більше ніж через рік після укладення контракту.