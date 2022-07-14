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У Стамбулі домовились про дебокладу трьох портів для ексопрту українського зерна

Зі сторони ООН, буде створено комісію командно-контрольний центр у Стамбулі для моніторингу рівня загрози для суден
Під час зустрічі між Україною, ООН, РФ та Туреччиною у Стамбулі сторони домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна, всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини.
У Стамбулі домовились про дебокладу трьох портів для ексопрту українського зерна Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на особу, знайому з ходом переговорів.

Попередньо сторони погодили наступні дії: зерно може відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів, одночасно діятиме режим припиненням вогню для захисту суден у географічних межах. Частково буде проведене розмінування.

Достеменно відомо, що один з цих портів - морський порт Одеси. Також, за даними українського Forbes, деблокада стосуватиметься сусідніх портів: Чорноморського (м. Чорноморськ) та "Південного" (м. Южне).

Наступним пунктом домовленості є те, що Військово-морські сили Туреччини перевірятимуть порожні кораблі, які прибувають в українські порти. Раніше держава-агресор Росія хотіла перевіряти їх одноосібно, адже заявляла, що ці судна можуть використовуватися для транспортування західної зброї в Україну. 

Зі сторони ООН, буде створено комісію командно-контрольний центр у Стамбулі для моніторингу рівня загрози для суден.

Для узгодження залишаються технічні деталі: як відбуватиметься розмінування українських портів. Українська сторона повідомила про те, що безпечний прохід може бути прокладений через заміноване море, але плаваючі міни також повинні бути знешкоджені.

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14 07 2022 11:33
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