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У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій рф та США

10 квітня 2025, 11:55
У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій рф та США
Фото: з вільного доступу
Переговори проходять у закритому режимі
У Стамбулі розпочався черговий раунд переговорів між делегаціями росії та США.
 
Про початок зустрічі повідомляють російські ЗМІ.
 
Переговори відбуваються в генконсульстві росії в Стамбулі. російську делегацію на консультаціях очолює посол у Вашингтоні Олександр Дарчієв, а американську - заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер.
 
Зустріч відбувається в закритому форматі. За даними джерела ТАСС, консультації триватимуть кілька годин, але будуть коротшими за попередній раунд, який відбувся 24 березня в Ер-Ріяді і тривав понад 12 годин.
 
Повідомляють, що на зустрічі обговорюватимуть нормалізацію роботи дипломатичних місій у москві та Вашингтоні, а також повернення вилученої російської дипвласності та питання про відновлення прямого авіасполучення.
 
Раніше представниця держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що питання України "не входить до порядку денного" цих консультацій.
 
Як нагадує "Радіо Свобода", у США заморозили низку об'єктів, які використовували російські дипломати, зокрема консульства в Сан-Франциско і Сіетлі, торгпредства у Вашингтоні та Нью-Йорку, а також два об'єкти заміської нерухомості, які дипломати використовували для відпочинку. У росії за наполяганням російської влади було закрито генконсульство США в Санкт-Петербурзі, а через брак персоналу через запроваджені обмеження США були змушені призупинити роботу консульств у Владивостоці та Єкатеринбурзі. У посольстві США в Москві фактично припинилася видача американських віз для громадян росії.
 

 

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