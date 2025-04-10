У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій рф та США

Переговори проходять у закритому режимі

У Стамбулі розпочався черговий раунд переговорів між делегаціями росії та США.

Про початок зустрічі повідомляють російські ЗМІ.

Переговори відбуваються в генконсульстві росії в Стамбулі. російську делегацію на консультаціях очолює посол у Вашингтоні Олександр Дарчієв, а американську - заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер.

Зустріч відбувається в закритому форматі. За даними джерела ТАСС, консультації триватимуть кілька годин, але будуть коротшими за попередній раунд, який відбувся 24 березня в Ер-Ріяді і тривав понад 12 годин.