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ПОЛІТИКА

У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та росії

16 травня 2025, 13:47
У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та росії
джерело https://t.me/ukrinform_news
Це перші прямі переговори між росією та Україною з 2022 року.

16 травня у Стамбулі, у палаці Долмабахче, розпочалися переговори між росією та Україною щодо припинення війни.

Про це повідомляє "Укрінформ".

За інформацією газети The Wall Street Journal, українська делегація має намір обговорювати з росіянами лише 30-денне припинення вогню. В Міністерстві закордонних справ росії заявили, що мета переговорів — "усунути першопричини конфлікту та досягти довготривалого і міцного миру".

До складу російської делегації увійшли помічник президента Володимир Мединський, заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, начальник Головного управління Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Це перші прямі переговори між росією та Україною з 2022 року. На початку війни сторони зустрічалися у Стамбулі, проте навесні 2022-го переговори припинилися. Ініціатором відновлення переговорів у травні 2025 року став президент росії владімір  путін. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися з путіним у Туреччині, проте президент рф на переговори не прибув.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого цитує італійське видання la Repubblica, заявив, що російський диктатор владімір путін зробив помилку, відправивши на переговори з Україною посадовців низького рівня. За словами Рютте, путін добре розуміє, що "м’яч на його полі" і має серйозніше ставитися до врегулювання війни.

"Він дуже добре знає, що м’яч на його полі. Він зробив помилку, відправивши делегацію низького рівня. Я думаю, що це дуже добре, що Україна сіла за стіл переговорів. Я дуже задоволений роллю, яку відіграють США", — сказав генсек НАТО перед самітом Європейського політичного співтовариства в столиці Албанії, де також присутній президент України Володимир Зеленський.

війнаСтамбулпереговори з рф

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