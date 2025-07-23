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У Стамбулі розпочався третій раунд переговорів між Україною та рф

23 липня 2025, 21:20
У Стамбулі розпочався третій раунд переговорів між Україною та рф
Фото: Укрінформ
На початку переговорів до представників України і рф звернувся міністр закордонних справ Туреччини
У Стамбулі (Туреччина) розпочалася зустріч української делегації з представниками росії.
 
Про це повідомляє "Укрінформ". 
 
На початку переговорів до представників України і рф звернувся міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, підкресливши зусилля країни на шляху до закінчення російсько-української війни.
 
"Наша кінцева мета – це припинення вогню, яке визначить шлях до миру. Ми продовжуватимемо виконувати свої обов'язки. Дипломатія – це процес, і Туреччина зробить свій внесок у просування цього процесу відповідно до домовленостей, досягнутих сторонами", – сказав Фідан. 
 
Також він зазначив, що "стамбульські переговори демонструють світові, що мир і діалог ефективніші за зброю". 
 
Водночас Центр протидії інформації при Раді національної безпеки і оборони України попередив у Telegram, що російські пропагандистські ЗМІ поширюють фейк про нібито зустріч секретаря РНБО Рустема Умєрова та помічника путіна Володимира Мединського "віч-на-віч".  
 
У ЦПД підкреслили, що приватної зустрічі Умєрова з Мединським не було. 
 
"Насправді ж зустріч відбулася в присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав як посередник. Такі вкиди – спроба російської пропаганди створити ілюзію "прямих контактів" з Україною та маніпулювати міжнародною аудиторією", – йдеться у дописі. 

 

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