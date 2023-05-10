У Стамбулі стартували переговори щодо роботи "зернового коридору"

Заступники міністрів оборони Туреччини, росії, України та представники ООН намагаються домовитися про подальше безперешкодне транспортування українського зерна.

У середу, 10 травня, у турецькому місті Стамбулі розпочалися переговори щодо продовження роботи так званого “зернового коридору”. Учасниками зустрічі стали заступники міністрів оборони Туреччини, росії, України та представники ООН.

Про це повідомляє видання TRT Haber з посиланням на очільника Міноборони Туреччини Хулусі Акара.

У своїй заяві турецький міністр, який є кандидатом у депутати до турецького парламенту на виборах, що відбудуться вже у неділю, 14 травня, підкреслив значні зусилля своєї країни для вирішення глобальної продовольчої кризи, “спричиненої російсько-українською війною”

“Туреччина є єдиною країною у світі, яка може говорити як з Україною, так і з Росією. Кожен має побачити, яку практичну цінність це додає як регіональному, так і світовому миру”, - наголосив Акар.

Він нагадав, що за угодою “Чорноморське зерно”, укладеною 22 липня 2022 року, 30 мільйонів тонн зерна “було транспортовано нужденним”.

“Сьогодні в Стамбулі почалася зустріч заступників міністрів оборони Туреччини, росії, України та представників ООН. Ми продовжуємо наші переговори, щоб гарантувати, що ця справа не зупиниться і збережеться стабільність”, - пообіцяв міністр та кандидат у депутати.

Тим часом російські пропагандисти із ТАСС повідомили, що рф вважає, що подальше рішення щодо продовження дії угоди залежатиме від перепідключення "Россельхозбанка" до системи SWIFT, відновлення поставок сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування, скасування обмежень на страхування та перестрахування, зняття заборони на доступ до портів, відновлення роботи аміакопроводу “Тольятті — Одеса”, розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних з виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив.