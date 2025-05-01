У Стамбулі затримали понад 400 людей за спробу пройти маршем 1 травня

Напередодні поліція вже заарештувала близько 100 осіб, які планували протестувати на Таксімі.

У четвер, 1 травня, у Стамбулі турецька поліція затримала понад 400 осіб, які намагалися пройти до площі Таксім, щоб відзначити Міжнародний день праці, попри заборону влади на проведення заходів у цьому районі.

Про це повідомляє Turkish Minute, посилаючись на заяву Прогресивної асоціації юристів (ÇHD).

Серед затриманих – дев’ятеро адвокатів, деякі з яких є членами ÇHD. "На вулицях Меджидієкьой почалися затримання тих, хто відкидає незаконну заборону зібрання на Таксім і хоче відсвяткувати Першотравень там", – йдеться у заяві організації.

Попри жорсткі обмеження, влада дозволила представникам Конфедерації прогресивних профспілок (DİSK) у символічному жесті покласти вінок до пам’ятника Мустафі Кемалю Ататюрку на площі Таксім.

У зв’язку з 1 травня в місті були запроваджені надзвичайні заходи безпеки: перекрито центральні дороги, посилено патрулювання, закрито сім станцій метро, а також обмежено доступ до популярних автобусних і трамвайних маршрутів. Напередодні поліція вже заарештувала близько 100 осіб, які планували протестувати на Таксімі.

Крім того, турецькі ЗМІ повідомили про затримання десятків чиновників мерії Стамбула в межах розслідування, яке стосується міського голови Екрема Імамоглу. Серед затриманих — генеральний секретар муніципалітету, керівник апарату мера та керівництво управління водопостачання та каналізації (ISKI).