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ПОЛІТИКА

У Стамбулі затримали понад 400 людей за спробу пройти маршем 1 травня

01 травня 2025, 18:12
У Стамбулі затримали понад 400 людей за спробу пройти маршем 1 травня
Фото:hurriyet.com.tr
Напередодні поліція вже заарештувала близько 100 осіб, які планували протестувати на Таксімі.

У четвер, 1 травня, у Стамбулі турецька поліція затримала понад 400 осіб, які намагалися пройти до площі Таксім, щоб відзначити Міжнародний день праці, попри заборону влади на проведення заходів у цьому районі.

Про це повідомляє Turkish Minute, посилаючись на заяву Прогресивної асоціації юристів (ÇHD).

Серед затриманих – дев’ятеро адвокатів, деякі з яких є членами ÇHD. "На вулицях Меджидієкьой почалися затримання тих, хто відкидає незаконну заборону зібрання на Таксім і хоче відсвяткувати Першотравень там", – йдеться у заяві організації.

Попри жорсткі обмеження, влада дозволила представникам Конфедерації прогресивних профспілок (DİSK) у символічному жесті покласти вінок до пам’ятника Мустафі Кемалю Ататюрку на площі Таксім.

У зв’язку з 1 травня в місті були запроваджені надзвичайні заходи безпеки: перекрито центральні дороги, посилено патрулювання, закрито сім станцій метро, а також обмежено доступ до популярних автобусних і трамвайних маршрутів. Напередодні поліція вже заарештувала близько 100 осіб, які планували протестувати на Таксімі.

Крім того, турецькі ЗМІ повідомили про затримання десятків чиновників мерії Стамбула в межах розслідування, яке стосується міського голови Екрема Імамоглу. Серед затриманих — генеральний секретар муніципалітету, керівник апарату мера та керівництво управління водопостачання та каналізації (ISKI).

Туреччинаарештпротести

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