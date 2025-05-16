У Стамбулі завершилися тристоронні переговори України, США та Туреччини

Головним пріоритетом для України на переговорах із росією є досягнення повного й безумовного припинення вогню.

16 травня в палаці Долмабахче у Стамбулі відбулися перші з 2022 року прямі переговори між Україною та росією. Перед їхнім початком відбулася тристороння зустріч між Україною, США та Туреччиною, яка тривала понад годину. У ній взяли участь голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланець президента Кіт Келлог, посол США у Туреччині Том Баррак, а також глава МЗС Туреччини Хакан Фідан та керівник Національної розвідки Ібрагім Калин.

Головним пріоритетом для України на переговорах із росією є досягнення повного й безумовного припинення вогню. Як повідомив речник МЗС Георгій Тихий, саме це буде індикатором готовності рф до конструктивного діалогу.

"Україна готова до конструктивної роботи в Стамбулі", – заявив Тихий.

Утім, напередодні основної зустрічі з’явилася інформація про позицію російської сторони щодо формату переговорів. Делегація російської федерації виступила проти участі американських представників у прямих переговорах з Україною. За словами джерела, після короткого привітання переговорну кімнату покине навіть представник Туреччини.

Тим часом BBC повідомляє, що американський чиновник Майкл Антон, радник держсекретаря США Марко Рубіо, не братиме участі у спільній зустрічі делегацій України, росії та Туреччини. Натомість він планує окрему зустріч з головою російської делегації Володимиром Мединським.

"Наскільки я розумію, Майкл Антон не буде присутній на зустрічі росія-Україна-Туреччина під час обіду. Спочатку він зустрінеться з Мединським окремо", – повідомив кореспондент BBC.

Після завершення тристоронніх консультацій з Туреччиною та США, голова Офісу президента Єрмак опублікував фото зустрічі у Telegram та зазначив:

"Україна готова до миру та тривалого, безумовного припинення вогню. Також готові до зустрічей і переговорів на найвищому рівні".