Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Стокгольмі стартує закрита зустріч Більдерберзької групи: обговорюватимуть майбутнє України

12 червня 2025, 20:03
У Стокгольмі стартує закрита зустріч Більдерберзької групи: обговорюватимуть майбутнє України
https://www.president.gov.ua/
Теми обговорень передбачатимуть євроатлантичні відносини, майбутнє України, економіку США, Європу, Близький Схід, а також інновації у сфері оборони, штучний інтелект та питання міграції.

У Стокгольмі 12 червня розпочнеться "таємна зустріч" Більдерберзької групи. На ній, серед іншого, обговорять майбутнє України.

Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляється, зустріч розпочнеться 12 червня та триватиме до 15 червня. Вона буде "секретною", оскільки пройде в готелі Grand Hotel без трансляцій дебатів та пресконференцій.

Теми обговорень передбачатимуть євроатлантичні відносини, майбутнє України, економіку США, Європу, Близький Схід, а також інновації у сфері оборони, штучний інтелект та питання міграції.

Очікується, що участь у зустрічі візьмуть генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, президент Фінляндії Александр Стубб, міністр фінансів Норвегії та колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також спікерка Бундестагу Юлія Клекнер.

Більдерберзька група - щорічна приватна конференція, в якій беруть участь від 120 до 150 осіб європейської та північноамериканської політичної еліти, експерти з промисловості, фінансів, наукових кіл та засобів масової інформації.

Проводиться конференція щорічно з 1954 року. Усі учасники допускаються виключно за запрошеннями, мають право використовувати отриману на зустрічі інформацію, проте не розкривати, кому вона належить.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли що у Канаді з 15 по 17 червня відбудеться саміт G7 на найвищому рівні. На саміт також запрошено й президента України Володимира Зеленського.

НАТОМарк Рюттевійна в УкраїніБільдерберзька група

Останні матеріали

Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Політика
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Переклад iPress – 12 червня 2025, 15:01
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Політика
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Переклад iPress – 12 червня 2025, 11:29
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Політика
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Переклад iPress – 12 червня 2025, 08:52
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2025, 15:05
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Політика
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Переклад iPress – 11 червня 2025, 11:15
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 11 червня 2025, 08:40
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 14:12
За прикладом України. Тайвань готує
Політика
За прикладом України. Тайвань готує "стіну дронів" проти Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 10 червня 2025, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється