У Стокгольмі стартує закрита зустріч Більдерберзької групи: обговорюватимуть майбутнє України

Теми обговорень передбачатимуть євроатлантичні відносини, майбутнє України, економіку США, Європу, Близький Схід, а також інновації у сфері оборони, штучний інтелект та питання міграції.

У Стокгольмі 12 червня розпочнеться "таємна зустріч" Більдерберзької групи. На ній, серед іншого, обговорять майбутнє України.

Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляється, зустріч розпочнеться 12 червня та триватиме до 15 червня. Вона буде "секретною", оскільки пройде в готелі Grand Hotel без трансляцій дебатів та пресконференцій.

Теми обговорень передбачатимуть євроатлантичні відносини, майбутнє України, економіку США, Європу, Близький Схід, а також інновації у сфері оборони, штучний інтелект та питання міграції.

Очікується, що участь у зустрічі візьмуть генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, президент Фінляндії Александр Стубб, міністр фінансів Норвегії та колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також спікерка Бундестагу Юлія Клекнер.

Більдерберзька група - щорічна приватна конференція, в якій беруть участь від 120 до 150 осіб європейської та північноамериканської політичної еліти, експерти з промисловості, фінансів, наукових кіл та засобів масової інформації.

Проводиться конференція щорічно з 1954 року. Усі учасники допускаються виключно за запрошеннями, мають право використовувати отриману на зустрічі інформацію, проте не розкривати, кому вона належить.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли що у Канаді з 15 по 17 червня відбудеться саміт G7 на найвищому рівні. На саміт також запрошено й президента України Володимира Зеленського.