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У столиці Бангладеш у результаті пожежі загинули не менш ніж 70 осіб

У будівлі, що загорілася, зберігалися легкозаймисті матеріали
У столиці Народної Республіки Бангладеш у результаті сильної пожежі загинули не менш ніж 70 осіб.
У столиці Бангладеш у результаті пожежі загинули не менш ніж 70 осіб Фото: Reuters

Рятувальники побоюються, що це число не остаточне і загиблих може бути більше, повідомляє Reuters.

Щонайменше 50 осіб було госпіталізовано, деякі з них - у критичному стані.

Займання сталося в чотириповерховій будівлі в історичному районі Дакки, де розміщувався склад пластмасових виробів і легкозаймистих матеріалів. Потім вогонь перекинувся на сусідні будинки.

На те, щоб локалізувати пожежу, знадобилися зусилля 200 рятувальників і понад п'ять годин. Пожежні зіткнулися з проблемою доступу до води, і їм довелося скористатися системою водопостачання розташованої поблизу мечеті.


Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain


Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Причини спалаху поки що не встановлено.

Ця пожежа повинна привернути увагу до недотримання техніки безпеки в Бангладеш, де з цієї причини щорічно гинуть сотні людей. 

Як приклад видання вказує обвал фабрики Rana Plaza, який у 2013 році забрав життя понад 1100 людей, а також пожежу на швейній фабриці в 2012 році, коли загинули понад сто осіб.

 
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21 02 2019 09:44
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