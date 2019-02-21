У столиці Бангладеш у результаті пожежі загинули не менш ніж 70 осіб
Рятувальники побоюються, що це число не остаточне і загиблих може бути більше, повідомляє Reuters.
Щонайменше 50 осіб було госпіталізовано, деякі з них - у критичному стані.
Займання сталося в чотириповерховій будівлі в історичному районі Дакки, де розміщувався склад пластмасових виробів і легкозаймистих матеріалів. Потім вогонь перекинувся на сусідні будинки.
На те, щоб локалізувати пожежу, знадобилися зусилля 200 рятувальників і понад п'ять годин. Пожежні зіткнулися з проблемою доступу до води, і їм довелося скористатися системою водопостачання розташованої поблизу мечеті.
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Причини спалаху поки що не встановлено.
Ця пожежа повинна привернути увагу до недотримання техніки безпеки в Бангладеш, де з цієї причини щорічно гинуть сотні людей.
Як приклад видання вказує обвал фабрики Rana Plaza, який у 2013 році забрав життя понад 1100 людей, а також пожежу на швейній фабриці в 2012 році, коли загинули понад сто осіб.
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