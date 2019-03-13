У столиці Нігерії обвалився будинок зі школою
Триповерхова будівля обвалилася сьогодні близько 10-ї години ранку. На третьому поверсі розміщувалася приватна школа, в якій у цей час уже проводили заняття, повідомляє агентство Reuters.
Влада поки що не повідомляє про потерпілих і загиблих, тривають пошукові роботи.
Фото:BBC
Агентство відзначає, що обвалення будівель у Нігерії не є рідкістю: в країні слабо врегульована сфера стандартів будівництва, для зведення споруд часто використовують неякісні матеріали. У 2006 році під час обвалення церкви на півночі країни загинули понад 100 осіб, у тому ж році в Лагосі під час обвалення п'ятиповерхової будівлі загинули 30 осіб.
Нагадаємо, 14 грудня у Фастові в п'ятиповерховому будинку на вул. Садовій, 10 стався вибух (ймовірно, побутового газу) без подальшого горіння. Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.
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