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У столиці Нігерії обвалився будинок зі школою

Триповерхова будівля обвалилася сьогодні близько 10-ї години ранку
У столиці Нігерії - Лагосі - сьогодні обвалилася будівля школи. Під завалами можуть перебувати більш ніж 100 осіб.
У столиці Нігерії обвалився будинок зі школою Фото:ВВС

Триповерхова будівля обвалилася сьогодні близько 10-ї години ранку. На третьому поверсі розміщувалася приватна школа, в якій у цей час уже проводили заняття, повідомляє агентство Reuters.

Влада поки що не повідомляє про потерпілих і загиблих, тривають пошукові роботи.


Фото:BBC

Агентство відзначає, що обвалення будівель у Нігерії не є рідкістю: в країні слабо врегульована сфера стандартів будівництва, для зведення споруд часто використовують неякісні матеріали. У 2006 році під час обвалення церкви на півночі країни загинули понад 100 осіб, у тому ж році в Лагосі під час обвалення п'ятиповерхової будівлі загинули 30 осіб.

Нагадаємо, 14 грудня у Фастові в п'ятиповерховому будинку на вул. Садовій, 10 стався вибух (ймовірно, побутового газу) без подальшого горіння. Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.

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13 03 2019 16:54
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