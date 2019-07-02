У столиці проводять тестування камер із системою розпізнавання облич

Столичне комунальне підприємство "Інформатика" проводить тестування системи Kyiv Smart Safe City, яка здатна аналізувати та розпізнавати обличчя за зображенням з відеокамери.

"В рамках масштабування відеосистеми, у пілотному режимі запущений новий аналітичний модуль розпізнавання облич", - йдеться у повідомленні.

Тестування проходить на оглядових камерах, що розташовані серед великого скупчення людей: у дошкільних навчальних закладах, школах, метро, лікарень тощо.

Принцип роботи системи наступний: за допомогою отриманого з камер фоторобота правопорушника, система аналізує базу даних та знаходить потрібну людину.

Модуль розроблений з метою полегшення роботи силовиків та швидкого пошуку зловмисників.У минулому році поліція повідомляла, що у Києві за рік за допомогою камер спостереження розкрили 2,5 тисячі злочинів.

Нагадаємо, у вересні 2017 року влада Києва заявляла, що усі станції метрополітену Києва обладнають камерами із системою розпізнавання облич.

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Нагадаємо, що у Пекіні на касах супермаркетів розпочали тестування технології розпізнавання обличчя.