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У столиці проводять тестування камер із системою розпізнавання облич

Система призначена для швидкого розшуку злочинців
Столичне комунальне підприємство "Інформатика" проводить тестування системи Kyiv Smart Safe City, яка здатна аналізувати та розпізнавати обличчя за зображенням з відеокамери.
У столиці проводять тестування камер із системою розпізнавання облич

"В рамках масштабування відеосистеми, у пілотному режимі запущений новий аналітичний модуль розпізнавання облич", - йдеться у повідомленні.

Тестування проходить на оглядових камерах, що розташовані серед великого скупчення людей: у дошкільних навчальних закладах, школах, метро, лікарень тощо.

Принцип роботи системи наступний: за допомогою отриманого з камер фоторобота правопорушника, система аналізує базу даних та знаходить потрібну людину.

Модуль розроблений з метою полегшення роботи силовиків та швидкого пошуку зловмисників.У минулому році поліція повідомляла, що у Києві за рік за допомогою камер спостереження розкрили 2,5 тисячі злочинів.

Нагадаємо, у вересні 2017 року влада Києва заявляла, що усі станції метрополітену Києва обладнають камерами із системою розпізнавання облич.

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Нагадаємо, що у Пекіні на касах супермаркетів розпочали тестування технології розпізнавання обличчя

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07 02 2019 23:41
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