У столиці проводять тестування камер із системою розпізнавання облич
"В рамках масштабування відеосистеми, у пілотному режимі запущений новий аналітичний модуль розпізнавання облич", - йдеться у повідомленні.
Тестування проходить на оглядових камерах, що розташовані серед великого скупчення людей: у дошкільних навчальних закладах, школах, метро, лікарень тощо.
Принцип роботи системи наступний: за допомогою отриманого з камер фоторобота правопорушника, система аналізує базу даних та знаходить потрібну людину.
Модуль розроблений з метою полегшення роботи силовиків та швидкого пошуку зловмисників.У минулому році поліція повідомляла, що у Києві за рік за допомогою камер спостереження розкрили 2,5 тисячі злочинів.
Нагадаємо, у вересні 2017 року влада Києва заявляла, що усі станції метрополітену Києва обладнають камерами із системою розпізнавання облич.
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Нагадаємо, що у Пекіні на касах супермаркетів розпочали тестування технології розпізнавання обличчя.
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