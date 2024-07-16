У Страсбурзі розпочалася перша сесія новообраного Європарламенту

Сьогодні, 16 липня, у Страсбурзі вперше зібралися 720 новообраних депутатів Європейського парламенту.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Європейського парламенту.

Сьогодні депутати мають визначити вісім членів Європарламенту для спостереження за виборами, які проведуть шляхом таємного голосування.

Крім цього, на першій сесії планують обрати решту членів Бюро парламенту: 14 віце-президентів і п'ятьох квесторів.

За посаду президента Європейського парламенту змагатимуться представниця Мальти Роберта Метсола та іспанка Ірен Монтеро. Офіційним кандидатом від Європейської народної партії (ЄНП), яка перемогла на виборах, отримавши 188 місць, є чинна президент парламенут Роберта Метсола. Для Ірен Монтеро з "Подемос", це дебют в Європарламенті.

Вже у середу, 17 липня, парламент голосуватиме за чисельний склад постійних комітетів і підкомітетів, а також міжпарламентських делегацій. Кандидатури комітетів будуть визначені політичними групами та оголошені на пленарному засіданні в п’ятницю. Наступного тижня комітети зберуться на свої установчі засідання, щоб обрати своїх голів і заступників голів.

Ймовірно, у четвер парламент вирішить, чи підтримати Урсулу фон дер Ляєн на пост президента Європейської комісії. Вона виступить на пленарному засіданні парламенту та окреслить своє бачення та плани на наступні п’ять років, після чого відбудуться дебати з депутатами Європарламенту.

Три головні фракції, на які покладається Урсула фон дер Ляєн: Європейська народна партія, соціал-демократи і ліберали загалом мають 401 мандат.

Але голосування буде таємним, тому результати залежатимуть від дисципліни у фракціях, які пообіцяли підтримку, а також від рішень інших менших груп, таких як фракція Зелених.