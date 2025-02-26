У Судані у житловому районі розбився військовий літак

Загинуло щонайменше 46 осіб, в тому числі цивільні

Ввечері 25 лютого суданський військовий літак розбився під час зльоту з авіабази Ваді Саїдна на північ від Омдурмана: відомо про загибель щонайменше 46 цивільних та військових.

Про це із посиланням на суданську армію та чиновників пише Associated Press.

"Число загиблих внаслідок авіакатастрофи суданського військового літака біля Омдурмана зросло щонайменше до 46 осіб, повідомили в середу чиновники",- ідеться у повідомленні.

Як повідомили в АР, літак упав у густонаселеному районі неподалік військового аеродрому в місті Омдурман, що входить до агломерації столиці країни, Хартума.

Серед жертв - генерал-майор Бахр Ахмед, який був старшим командиром у Хартумі. За даними ЗМІ, авіакатастрофа, ймовірно, сталася з технічних причин.

Міністерство охорони здоров'я Судану спочатку повідомляло про 19 жертв авіакатастрофи, пізніше кількість загиблих зросла до 46.

Військові повідомляли про руйнування кількох будинків у районі Каррарі міста Омдурман, а також про загибель цивільних, але не уточнили їх число.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що деякі тіла були передані до лікарні Нау в Омдурмані.