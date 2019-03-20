У Сумах водій маршрутки покурив марихуану і повіз пасажирів

У Сумах водій маршрутки покурив марихуану на зупинці громадського транспорту та повіз далі пасажирів.

На кінцевій зупинці громадського транспорту, що на вул. В'ячеслава Чорновола, жінка помітила, як водій маршрутки у транспорті курить марихуану. Після цього чоловік поїхав далі маршрутом. Жінка повідомила про це правоохоронцям, повідомляє патрульна поліція Сумської області.

Правоохоронці зупинили маршрутку та затримали водія. Вони помітили, що у чоловіка дійсно є ознаки наркотичного сп'яніння. На той час в транспорті перебувало щонайменше 10 пасажирів.

Водієм маршрутки виявився 35-річний місцевий житель. Він сказав, що їздить за кермом громадського транспорту з 2013 року. Поліцейські запропонували водію проїхати з ними задля обстеження в медичному закладі. Після цього чоловіку стало зле і він навіть на кілька секунд втратив свідомість, однак згодом запевнив, що медичної допомоги він не потребує.



Фото: скрін з відео

Під час обшуку у чоловіка знайшли подріблений канабіс та приладдя для його вживання. Водій маршрутки сказав, що курить марихуану протягом півроку для того, аби розслабитись.