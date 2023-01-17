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У сусідній Молдові виявили три випадки зараження штамом коронавірусу "Кракен"

17 січня 2023, 15:04
У сусідній Молдові виявили три випадки зараження штамом коронавірусу
Фото: рбк-україна
Новий штам коронавірусу виявили у двох чоловіків із Кишинева та у жінки з Дубосар

У сусідній з Україною Молдові підтвердили перші три випадки зараження новим штамом коронавірусу "Кракен" (XBB.1.5). Про це повідомило Національне агентство громадського здоров'я, передає NewsMaker.

Новий штам коронавірусу виявили у двох чоловіків із Кишинева та у жінки з Дубосар.

Як і раніше, фахівці рекомендують громадянам частіше мити руки, уникати місць великого скупчення людей, носити маски у громадському транспорті та закритих громадських місцях і робити щеплення від коронавірусу, а за перших симптомів хвороби негайно звернутися до лікаря.

"Кракен" вперше виявили 22 жовтня 2022 року у США. За оцінкою Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), він став "найбільш трансмісивним підваріантом" і поширюється дуже агресивно — кількість випадків зараження "подвоюється кожні дев'ять днів".

ECDC попереджає, що підвищені темпи поширення нового підтипу коронавірусу, ймовірно, зумовлені здатністю "Кракена" ухилятися від захисту імунної системи, і на нього можуть не реагувати антитіла більшості вакцин.

Досі домінантним у світі був штам коронавірусу "Омікрон", який вперше виявили на початку листопада 2021 року.


Молдовакоронавірус

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