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У світі може спалахнути новий конфлікт - Bloomberg

09 березня 2024, 18:51
У світі може спалахнути новий конфлікт - Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Філіппінські та китайські кораблі зіткнулися, коли китайські судна здійснили "небезпечні блокувальні маневри".

У Міноборони Філіппін військовим наказали застосувати нову стратегію для захисту території та економічних інтересів країни. Причиною для цього стало зіткнення з китайськими кораблями в спірному Південно-Китайському морі.

Про це заявив міністр оборони Філіппін Гілберто Теодоро, пише Bloomberg.

"Ми розвиваємо нашу спроможність захищати та охороняти всю нашу територію та виключну економічну зону, щоб гарантувати, що наш народ і всі майбутні покоління філіппінців зможуть вільно пожинати та насолоджуватися щедротами природних ресурсів, які по праву належать нам", - йдеться в заяві.

На початку цього тижня четверо філіппінських військовослужбовців отримали поранення після того, як два кораблі китайської берегової охорони застосували водомети проти судна, зафрахтованого філіппінськими військовими для операції поповнення запасів. Філіппінські та китайські кораблі зіткнулися, коли китайські судна здійснили "небезпечні блокувальні маневри", заявили у столиці. 

У видання нагадали, що стратегія була "ухвалена адміністрацією Маркоса для її загальнодержавного підходу до вирішення морської суперечки з Китаєм".

КитайконфліктФіліпінивійна в Україніросія окупанти

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