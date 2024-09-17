У світі поширюється новий варіант COVID

XEC, який виник із попередніх підваріантів Omicron, розповсюджується у Німеччині, Великій Британії, США та Данії.

У світі починає поширюватися новий варіант COVID. Виявлені в Німеччині в червні випадки варіанту XEC з’явилися у Великій Британії, США, Данії та кількох інших країнах.

За словами вчених, люди почали підхоплювати новий варіант COVID, який незабаром може отримати поширення та стати домінуючим. Він має деякі нові мутації, які можуть допомогти йому поширитися цієї осені, хоча вакцини все одно повинні допомогти запобігти важким випадкам, кажуть експерти. Зазначається, що вірус виник із попередніх підваріантів Omicron.

Професор Франсуа Баллу, директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона, сказав, що, хоча XEC має "невелику можливість передавання" перед іншими недавніми варіантами COVID, вакцини все одно повинні забезпечувати хороший захист. При цьому XEC імовірно стане домінуючим підваріантом протягом зими.