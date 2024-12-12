У Сирії може бути реалізована турецька модель управління

Головною опорою в Сирії у новий період стануть національні сили, які підтримує Туреччина

Система управління у Сирії після формування постійного уряду замість перехідного може бути організована за так званою турецькою моделлю, яка реалізована на півночі арабської країни.

Про це пише газета Türkiye з посиланням на джерела в турецькій адміністрації та Партії справедливості та розвитку, що править у Туреччині.

Тимчасовий прем'єр-міністр Мухаммед аль-Башир раніше заявив, що адміністрація Башара Асада, який наприкінці минулого тижня залишив посаду президента, лишила країну зі зруйнованою економікою.

Джерела турецького видання зазначають, що основною опорою в Сирії у новий період стануть національні сили, які підтримує Туреччина. Анкара здійснила підготовку створеної на півночі адміністрації безпечної зони у військовому та адміністративному аспектах, зазначає газета. Регіон, у якому проживає 5 млн осіб, почав керуватися на основі ініціатив Туреччини, пише вона. Була створена модель управління – від муніципальних послуг до армії, поліції, освітніх установ та інших державних структур. Тепер ця модель застосовуватиметься у Сирії, зазначає видання.