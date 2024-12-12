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У Сирії може бути реалізована турецька модель управління

12 грудня 2024, 13:13
У Сирії може бути реалізована турецька модель управління
Фото: Укрінформ
Головною опорою в Сирії у новий період стануть національні сили, які підтримує Туреччина

Система управління у Сирії після формування постійного уряду замість перехідного може бути організована за так званою турецькою моделлю, яка реалізована на півночі арабської країни.

Про це пише газета Türkiye з посиланням на джерела в турецькій адміністрації та Партії справедливості та розвитку, що править у Туреччині.

Тимчасовий прем'єр-міністр Мухаммед аль-Башир раніше заявив, що адміністрація Башара Асада, який наприкінці минулого тижня залишив посаду президента, лишила країну зі зруйнованою економікою.
 
Джерела турецького видання зазначають, що основною опорою в Сирії у новий період стануть національні сили, які підтримує Туреччина. Анкара здійснила підготовку створеної на півночі адміністрації безпечної зони у військовому та адміністративному аспектах, зазначає газета. Регіон, у якому проживає 5 млн осіб, почав керуватися на основі ініціатив Туреччини, пише вона. Була створена модель управління – від муніципальних послуг до армії, поліції, освітніх установ та інших державних структур. Тепер ця модель застосовуватиметься у Сирії, зазначає видання.
 
Джерела у правлячій турецькій партії також повідомили газету про плани проведення економічних та політичних реформ у Сирії. За даними видання, наразі налічується близько 10 млн. сирійців, які мають органічні зв'язки з Туреччиною, у тому числі 5 млн. у безпечній зоні, 1.5 млн. перебралися до Європи через Туреччину, і 3 млн. на турецькій території.
 
Принаймні 5 млн з них говорять турецькою, що, як зазначає Türkiye, є важливою цифрою. Туреччина, за даними її джерел, хоче створити в Сирії структуру, в якій будуть представлені всі точки зору, та систему, в якій всі сегменти матимуть високий рівень представництва. Система, яку Туреччина створила у регіоні, де проживає 5 млн осіб, і яка охоплює всі верстви суспільства, досі функціонувала без проблем, стверджує турецька газета.

 

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