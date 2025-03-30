У Сирії після падіння режиму Асада сформували новий уряд

Тимчасовий президент Сирії пообіцяв, що новий уряд проведе велику кількість реформ

Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що в країні сформовано новий кабінет міністрів. Він підкреслив, що новий уряд буде відновлювати державні інститути на основі "підзвітності та прозорості".

Про це повідомляє Anadolu Agency.

"Наша країна вступає в новий історичний період на своєму шляху до кращого майбутнього", - сказав аш-Шараа.

За словами тимчасового президента Сирії, новий уряд відображатиме "творення і зміни". Він додав, що кабінет міністрів візьметься за реконструкцію країни і проведе велику кількість реформ.

Зазначається, що це перший уряд Сирії, який працюватиме після повалення диктатора Башара Асада. Після його втечі в країні було сформовано перехідний тимчасовий уряд.

У виданні поділилися, що міністр закордонних справ Асаад Хасан аш-Шибані і глава Міноборони Мурхаф Абу Касра зберегли свої посади в новому кабінеті міністрів Сирії. Главою МЗС вирішили призначити Анаса Хасана Хаттаба, який у тимчасовій адміністрації був головою Служби загальної розвідки.