У Сирії прихильники Асада напали на сили безпеки: вбито 70 осіб

У портових містах Латакія і Тартус, де спалахнули бої, ввели комендантську годину.

У прибережній частині Сирії відбулися важкі бої Сил, пов'язаних з новим керівництвом країни, з бійцями, прихильниками поваленого президента Башара Асада.

Це найжорстокіше насильство у країні з тих пір, як повстанці повалили Асада в грудні та встановили ісламістський перехідний уряд.

Група спостереження за війною, британська Сирійська обсерваторія з прав людини, заявила, що у боях загинула 71 людина, зокрема 35 членів урядових сил, 32 бойовики, пов'язані з армією колишнього режиму, і четверо цивільних. Десятки людей отримали поранення.

У портових містах Латакія і Тартус, де спалахнули бої, ввели комендантську годину.

Зіткнення почалися, коли урядові сили потрапили в засідку під час операції безпеки в Латакії. Військовим надіслали підкріплення, а на опублікованих в Інтернеті відео видно сильну стрілянину в деяких місцях.