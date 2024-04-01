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ПОЛІТИКА

У сирійській столиці Дамаск ракетний удар знищив резиденцію при посольстві Ірану

01 квітня 2024, 20:19
У сирійській столиці Дамаск ракетний удар знищив резиденцію при посольстві Ірану
Фото: DW
Повідомляється про смерть старшого командира Корпусу вартових ісламської революції.

Першого квітня консульство Ірану в столиці Сирії Дамаску було зрівняне з землею в результаті авіаудару, який сирійські та іранські ЗМІ приписують Ізраїлю.

Агентство Reuters назвало удар "вражаюче очевидною ескалацією конфлікту" на Близькому Сході.

Ліванське джерело в органах безпеки в розмові з Reuters повідомило, що одним із загиблих був Мохаммад Реза Захеді – старший командир іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Іранське державне телебачення повідомило, що загинуло кілька іранських дипломатів.

На місці події репортери бачили дим, що піднімався з-під уламків будівлі, яка була зрівняна з землею, і припарковані ззовні машини швидкої допомоги. Перед уламками висів іранський прапор на стовпі. На місці події були помічені міністри закордонних справ Сирії та Ірану.

Ізраїль, який неодноразово завдавав ударів по іранських цілях протягом шестимісячної війни в Газі, відмовився коментувати цей інцидент, дотримуючись своєї звичайної практики. Як заявив ізраїльський військовий речник: "Ми не коментуємо повідомлення в іноземних ЗМІ".

Іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило, що в результаті ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.

СиріяІранІзраїль

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