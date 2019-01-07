У таборі в Коблевому сталося масове отруєння дітей, госпіталізовано 40 осіб
114 дітей-пільговиків (обдаровані, сироти, діти учасників АТО, чорнобильців і т.д.) Поїхали на відпочинок у табір "Салют" коштом міського бюджету Кам'янця-Подільського, повідомляє LB.ua.
Учора, 30 червня, кишкову інфекцію виявили у 30 дітей, сьогодні ще в 10. Крім того, батьки маленьких відпочивальників також нарікають на погані умови й антисанітарію в таборі, постійні крадіжки і неякісне харчування.
Фото: Фото надані одним з батьків, дитина котрого зараз перебуває на відпочинку
Фото: Фото надані одним з батьків, дитина котрого зараз перебуває на відпочинку
Зазначають, що в Кам'янець-Подільській міськраді про ситуацію знають. Завтра вони відправлять у табір своїх перевіряльників. За уточненою інформацією, з усієї кількості хворих п'ятеро дітей - з Кам'янця, решта дітей - з інших регіонів. Усі вони мешкали в кімнатах на одному поверсі.
У мерії запевнили, що ті діти, чиї батьки хочуть повернення - вирушать додому.
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