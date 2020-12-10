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У Таджикистані на виборах президента перемагає чинний президент

Він керує країною вже 28 років
У Таджикистані за попередніми результатами президентських виборів перемагає Емомалі Рахмон — чинний очільник держави. Офіційно за нього віддали 90% голосів.
У Таджикистані на виборах президента перемагає чинний президент Емомалі Рахмон. Фото: prezident.tj

Крім Рахмона, у виборах брали участь ще чотири кандидати від Комуністичної, Соціалістичної, Аграрної партій та Партії економічних реформ. Вони набрали від 1% до 3% голосів, повідомляє "Громадське"

Емомалі Рахмон перемагав на всіх виборах президента в Таджикистані з 1994 року, а до цього два роки керував країною як глава Верховної Ради Таджикистану.

У 2016 році Конституційний суд країни визнав законними поправки до Конституції, що дають право чинному президенту брати участь у виборах необмежену кількість разів. А з 2015 року Емомалі Рахмон ще й отримав звання «Основоположник миру та національної єдності — Лідер нації».

За кількістю років при владі (якщо враховувати керівництво Верховною Радою) Рахмон навіть випереджає самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який очолює країну 26 років.

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12 10 2020 12:34
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