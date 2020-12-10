У Таджикистані на виборах президента перемагає чинний президент
Крім Рахмона, у виборах брали участь ще чотири кандидати від Комуністичної, Соціалістичної, Аграрної партій та Партії економічних реформ. Вони набрали від 1% до 3% голосів, повідомляє "Громадське"
Емомалі Рахмон перемагав на всіх виборах президента в Таджикистані з 1994 року, а до цього два роки керував країною як глава Верховної Ради Таджикистану.
У 2016 році Конституційний суд країни визнав законними поправки до Конституції, що дають право чинному президенту брати участь у виборах необмежену кількість разів. А з 2015 року Емомалі Рахмон ще й отримав звання «Основоположник миру та національної єдності — Лідер нації».
За кількістю років при владі (якщо враховувати керівництво Верховною Радою) Рахмон навіть випереджає самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який очолює країну 26 років.
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