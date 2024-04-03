У Тайвані найбільші за чверть століття землетруси: є жертви

Сьогодні зранку біля східного узбережжя Тайваню сталися чотири потужних землетруси магнітудою 7,5, 6,6, 6,3 і 6,5.

В місті Хуалянь зруйновані будинки, а жителів Тайвані і Японії попередили про загрозу цунамі.

Про це повідомляє сайт Центральної метеорологічної служби Тайваня.

Епіцентр землетрусу стався за 18 кілометрів на південь від міста Хуалянь - в місті зафіксоване руйнування будинків.

Жителям острова було надіслане сповіщення від служби з попередженням про більш масштабне цунамі.

Японське метеорологічне агентство також видало попередження про цунамі висотою до 3 метрів на островах Міякодзіма та Окінава.

Поштовхи могли згенерувати хвилі висотою до 3 метрів у деяких районах префектури Окінава, що розташована приблизно за 1500 км на південь від Токіо.

Людей закликали не наближатися до узбережжя, а деякі райони евакуюватися.

Перше цунамі висотою 30 см атакувало берег віддаленого острова Йонагуні, який розташований за 110 км від Тайваню.

На Тайвані мешканці зруйнованих будинків евакуюються самотужки.

Метро Тайбея довелося зупинити на всіх лініях. На сході острова зійшов сильний зсув.

Наразі відомо про чотирьох загиблих і більше 50 поранених.