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У Тбілісі після заяви прем’єра про відмову від євроінтеграції розпочалася акція протест

28 листопада 2024, 20:53
У Тбілісі після заяви прем’єра про відмову від євроінтеграції розпочалася акція протест
Учасники акції заявляють, що рішення прем'єр-міністра є зрадою інтересів країни та порушенням статті 78 Конституції Грузії

Біля центрального офісу правлячої партії "Грузинська мрія" у Тбілісі ввечері зібрався стихійний мітинг.

Про це повідомляє Эхо Кавказа.

Приводом стала заява прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про відмову влади Грузії від переговорів про вступ до Європейського Союзу. 
 
Учасники акції заявляють, що це рішення є зрадою інтересів країни та порушенням статті 78 Конституції Грузії, де закріплено прагнення інтеграції до ЄС. За їхніми словами, подібні дії ставлять під загрозу майбутнє Грузії та руйнують багаторічні зусилля зі зближення з Європою.
 
Акцію протесту було організовано через соціальні мережі. Частина протестувальників також зібралася біля будівлі парламенту Грузії на проспекті Руставелі.
 
Паралельно президентка Грузії Саломі Зурабішвілі проводить екстрені консультації з дипломатичним корпусом, після яких вона виступить із заявою.
 
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, "жебракуючи та стоячи на одній нозі". За його словами, країна хоче вступити до блоку "гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою".
Грузіяпротестивійна в Україніросія окупанти

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