У Тбілісі вперше за тиждень акція протесту завершилася без розгону

Грузинські правоохоронці придушували мітинги за допомогою водометів, гумових куль та сльозогінного газу

У Тбілісі акція протесту у ніч проти 5 грудня вперше пройшла без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.

Про це повідомляє News Georgia.

Зазвичай людей починали відтісняти від парламенту Грузії після сутичок між невеликими групами протестувальників і силовиків на прилеглих до проспекту Руставелі вулицях. Водночас напередодні на акції таких дій не було зафіксовано. Також журналісти зазначили, що під час протесту практично не використовували піротехніку.

Однак без затримань не обійшлося. Зазначається, що двох людей затримали після словесної перепалки із силовиками на вулиці Чичинадзе.