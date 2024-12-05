У Тбілісі вперше за тиждень акція протесту завершилася без розгону
05 грудня 2024, 10:31
Фото: REUTERS / Irakli Gedenidze
Грузинські правоохоронці придушували мітинги за допомогою водометів, гумових куль та сльозогінного газу
У Тбілісі акція протесту у ніч проти 5 грудня вперше пройшла без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.
Про це повідомляє News Georgia.
Зазвичай людей починали відтісняти від парламенту Грузії після сутичок між невеликими групами протестувальників і силовиків на прилеглих до проспекту Руставелі вулицях. Водночас напередодні на акції таких дій не було зафіксовано. Також журналісти зазначили, що під час протесту практично не використовували піротехніку.
Однак без затримань не обійшлося. Зазначається, що двох людей затримали після словесної перепалки із силовиками на вулиці Чичинадзе.
Щонайменше трьох демонстрантів перевели до відділків ще до початку мітингу, за підсумками обшуків пасажирів станції метро "Площа Свободи". Поліція заявила, що знайшла в затриманих протиправні предмети.
Близько 02:00 демонстранти перемістилися від парламенту ближче до площі Республіці, а близько 04:30 вони розійшлися з Руставелі.
Нагадаємо, у Грузії вже тиждень відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. Так, 4 грудня грузини знову вийшли на масштабну ходу у Тбілісі, аби виразити протест.