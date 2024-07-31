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У Тегерані вбили лідера Хамасу

31 липня 2024, 08:33
У Тегерані вбили лідера Хамасу
Фото: ЕРА
Разом з лідером терористичного руху було вбито одного з його охоронців.
Лідер палестинського угруповання Хамас Ісмаїл Ханія був вбитий у своїй резиденції в Тегерані.
 
Про це повідомляє іранська агенція Mehr.
 
Разом з Ханією загинув один з його охоронців.
 
"Висловлюючи співчуття героїчному народу Палестини, ісламській нації, бійцям Фронту Опору і благородній нації Ірану, сьогодні вранці (в середу) в Тегерані було завдано удару по резиденції пана доктора Ісмаїла Ханії, голови політичного офісу Ісламського Опору ХАМАС, і після цього інциденту він і один з його охоронців загинули мученицькою смертю" - йдеться у заяві Корпусу вартових ісламської революції.
 
Наразі триває подальше розслідування інциденту.
 
Ісмаїл Ханія - це палестинський політик, один із лідерів руху Хамас. З 29 березня 2006 до 2 червня 2014 року був прем'єр-міністром Палестинської держави. Незабаром після початку жорстокої атаки Хамасу на Ізраїль 7 жовтня в Інтернеті з'явилося відео, на якій лідер терористичного угруповання Ісмаїл Ханія в своєму елегантному офісі в столиці Катару Досі спостерігає за кривавим наступом по каналу Al Jazeera і разом з групою інших представників Хамасу "висловлює подяку" за вбивство понад 1300 ізраїльтян, серед яких не менше тисячі мирних жителів.
 
Багато палестинців дорікали Ханії в тому, що він веде комфортне життя далеко від труднощів Гази в багатій нафтою монархії Перської затоки.

 

війна в Україніросія окупантиХАМАС

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