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ПОЛІТИКА

У Тегерані вважають, що москва перед ним у "боргу" – The Telegraph

12 жовтня 2024, 11:33
У Тегерані вважають, що москва перед ним у
Джерело: zn.ua
Зокрема дві іранські газети звинувачують путіна у невиконанні обіцянок.

Після вторгнення росії в Україну у 2022 році Іран і росія стали близькими союзниками, спираючись на партнерство, що виникло під час громадянської війни в Сирії майже 10 років тому.

Тегеран відправив до москви тисячі безпілотників і ракет малої дальності. У відповідь росія постачає до Ірану нафту і надає йому вкрай необхідні технології. На перший погляд, росія продовжує надавати підтримку Ірану, оскільки є непідтверджені повідомлення про те, що вона надіслала до Ірану винищувачі й системи протиракетної оборони. Але в Тегерані є відчуття, що кремль все ще винен Ірану.

Про це пише The Telegraph.

"Наші відносини з путіним нагадують дружбу з тим, хто ніколи не платить свою частку, коли ви йдете в гості", — сказав на умовах анонімності професор одного з університетів поблизу Тегерана.

Репортери повідомляють, що хоча за останні 12 місяців кремль приймав у себе Хамас, іранських маріонеток, що базуються в Газі, і звинувачував Захід в ескалації конфлікту на Близькому Сході, а також аплодував Ірану за його стриманість, це розчарування стосовно росії знайшло відображення в іранських державних засобах масової інформації.

Тегеранська газета Ettelaat звинуватила путіна в тому, що він "покинув" Іран в Газі й "зберігає дистанцію від кризи". Газета Hamshahri заявила, що кремлю давно пора виконати свою обіцянку надіслати до Ірану сучасні системи протиракетної оборони С-400.

Іранракетивійна в Україніросія загроза

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