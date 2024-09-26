Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Time дізналися, чому зірвалася зустріч Зеленського з Трампом

26 вересня 2024, 21:33
У Time дізналися, чому зірвалася зустріч Зеленського з Трампом
Фото: apnews.com
Стверджується, що після відвідин Зеленським заводу для снарядів у Пенсільванії тон переговорів змінився.
Команда президента України Володимира Зеленського під час поїздки до США не погодилася зустрітися з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго, тому що це могло бути сприйнято як висловлювання підтримки його кандидатури.
 
Про це пише видання Time з посиланням на чиновників, близьких до президента України.
 
"Зеленський досі уникав прямих апеляцій до економічних інтересів США, вважаючи за краще натомість стверджувати, що Україна захищає не лише себе, а й увесь вільний світ від російських нападів. Він сподівався донести цей аргумент до Трампа особисто, і той заявив минулого тижня, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським під час його візиту до США", - сказано у статті.
 
За інформацією видання, команда Зеленського запропонувала провести зустріч на "більш нейтральній території". Наприклад, пропонувалося надати спільне інтерв'ю на американському телебаченні.
 
"Цей варіант ще обговорювався, коли Зеленський приземлився в США. Але перший публічний захід під час візиту, схоже, змінив тон цих дискусій", - пишуть журналісти.
 
Стверджується, що після відвідин Зеленським заводу для снарядів у Пенсільванії тон переговорів змінився.
 
"Оглядаючи завод разом з губернатором штату, демократом Джошем Шапіро, Зеленський висловив подяку всім американським робітникам, які допомагають виробляти зброю для України. Але ціль візиту засмутила Трампа і його союзників, і їхні переговори про можливу зустріч із Зеленським зірвалися. "Здається, він образився", - сказав про Трампа один з українських чиновників. Він додав, що проблема, схоже, полягала у виборі місця зустрічі: рідне місто чинного президента США в штаті, де точаться гарячі суперечки за владу", - додали там.

 

Дональд Трампвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Політика
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 16:36
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Політика
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 12:37
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Технології
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 23:40
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Політика
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 00:22
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Технології
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 15:43
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Політика
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 12:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється