У Time дізналися, чому зірвалася зустріч Зеленського з Трампом

Стверджується, що після відвідин Зеленським заводу для снарядів у Пенсільванії тон переговорів змінився.

Команда президента України Володимира Зеленського під час поїздки до США не погодилася зустрітися з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго, тому що це могло бути сприйнято як висловлювання підтримки його кандидатури.

Про це пише видання Time з посиланням на чиновників, близьких до президента України.

"Зеленський досі уникав прямих апеляцій до економічних інтересів США, вважаючи за краще натомість стверджувати, що Україна захищає не лише себе, а й увесь вільний світ від російських нападів. Він сподівався донести цей аргумент до Трампа особисто, і той заявив минулого тижня, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським під час його візиту до США", - сказано у статті.

За інформацією видання, команда Зеленського запропонувала провести зустріч на "більш нейтральній території". Наприклад, пропонувалося надати спільне інтерв'ю на американському телебаченні.