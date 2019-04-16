Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Трампа готують нові обмеження на в'їзд у США

"Президент Трамп і його високопоставлені радники обмірковують правила, спрямовані на введення обмежень для країн, чиї громадяни перевищують термін перебування (у США ) за короткостроковими візами в рамках більш широких зусиль щодо запровадження нових способів зменшити імміграцію"
Адміністрація Білого дому розглядає пакет нових обмежувальних заходів для заявників на американські візи.
У Трампа готують нові обмеження на в Фото: apnews.com

"Президент Трамп і його високопоставлені радники обмірковують правила, спрямовані на введення обмежень для країн, чиї громадяни перевищують термін перебування (у США ) за короткостроковими візами в рамках більш широких зусиль щодо запровадження нових способів зменшити імміграцію", -   повідомляє видання The Wall Street Journal.

За інформацією Міністерства внутрішньої безпеки, поки що в списку таких країн фігурують громадяни, які масово порушують терміни перебування у Сполучених Штатах – з Нігерії, Чаду, Еритреї, Ліберії та Сьєрра-Леоне. У цьому зв'язку у Вашингтоні мають намір виставити умови урядам цих країн, що в разі якщо ситуація не зміниться, то в майбутньому термін гостьових віз буде скорочений, або їх важче буде отримати.

Крім того, повідомляється, що Білий дім хоче запровадити й інші правила, які можуть запровадити нові обмеження, зокрема, для студентів та інвесторів. У цьому контексті йдеться, у тому числі, про типи віз, відомих як B1 або B2s, для перебування на території Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що Пентагон виділить $1 млрд на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 04 2019 19:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.