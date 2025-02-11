У Трампа хочуть, щоб Європа купувала більше американської зброї для України - Reuters

Як зазначили співрозмовники, цей план, дасть певне заспокоєння українським лідерам, які побоюються, що Трамп може заблокувати подальшу допомогу країні.

Адміністрація американського президента Дональда Трампа планує підштовхнути європейських союзників до купівлі більшої кількості американської зброї для України на тлі можливих мирних переговорів з москвою.

Про це повідомило агенство Reuters з посиланнім на двох обізнаних з цим питанням співрозмовників.

Як зазначили співрозмовники, цей план, якщо він буде офіційно затверджений, дасть певне заспокоєння українським лідерам, які побоюються, що Трамп може заблокувати подальшу допомогу країні.

Агентство зазначило, що європейські країни раніше вже купували американську зброю для України за часів адміністрації Байдена.

За інформацією співрозмовників, американські посадовці, включно з спеціальним представником Трампа щодо питань України та Росії Кіт Келлогг, обговорять можливі закупівлі зброї з європейськими союзниками на цьому тижні під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Вони стверджують – це одна з кількох ідей, які обговорює адміністрація, щоб потенційно продовжити постачання американської зброї Києву без значних витрат американського капіталу.