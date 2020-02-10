У Трампа і його дружини діагностували коронавірус — вони пішли на карантин
Як повідомляє громадське, про це він написав у своєму Twitter.
Трамп розповів, що перед цим його помічниця Хоуп Хікс, яка «так багато працювала без перерв», здала позитивний тест на COVID-19.
«Жахливо! Ми з першою леді чекаємо результатів наших тестів. А поки ми почнемо наш процес карантину», — написав президент США. Згодом в них також підтвердили інфікування.
Thе Guardian називає Хоуп Хікс однією з найближчих помічниць президента США. Трамп і перша леді останнім часом проводили з нею багато часу разом.
Зокрема, Хікс супроводжувала Трампа в поїздці в Клівленд на дебати з кандидатом в президенти Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями. Вони з Трампом летіли в одному літаку.
Нагадаємо, що раніше в Трампа заявили, що президентські вибори в США переноситися не будуть
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