У Трампа і його дружини діагностували коронавірус — вони пішли на карантин

Президент США Дональд Трамп повідомив, що разом з дружиною Меланією йде на карантин. В них обох виявили коронавірус.

Як повідомляє громадське, про це він написав у своєму Twitter.

Трамп розповів, що перед цим його помічниця Хоуп Хікс, яка «так багато працювала без перерв», здала позитивний тест на COVID-19.

«Жахливо! Ми з першою леді чекаємо результатів наших тестів. А поки ми почнемо наш процес карантину», — написав президент США. Згодом в них також підтвердили інфікування.

Thе Guardian називає Хоуп Хікс однією з найближчих помічниць президента США. Трамп і перша леді останнім часом проводили з нею багато часу разом.

Зокрема, Хікс супроводжувала Трампа в поїздці в Клівленд на дебати з кандидатом в президенти Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями. Вони з Трампом летіли в одному літаку.

Нагадаємо, що раніше в Трампа заявили, що президентські вибори в США переноситися не будуть