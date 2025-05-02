У Трампа є економічна зацікавленість в Україні – WSJ

Угода про надра є сигналом того, що США не відмовляються від України

Угода про природні ресурси, яку підписано Вашингтоном і Києвом, відповідає національним інтересам обох країн. Судячи з усього, президент США Дональд Трамп переходить до нової реальності щодо України та росії, оскільки має економічну зацікавленість у Києві.

Про це пише The Wall Street Journal.

Згідно з умовами угоди, обидві країни створять інвестиційний фонд реконструкції для фінансування проєктів, що включають розробку багатих природних ресурсів України. У Білому домі заявили, США отримують "право першого вибору" - або придбати ресурси для себе, або "призначити покупця".

У Міністерстві економіки України пояснили, що фонд передбачає рівноправне партнерство. Київ перераховуватиме туди половину доходів, отриманих від ліцензійних платежів та аналогічних виплат за нові проєкти з видобутку нафти, газу і найважливіших корисних копалин.

Крім іншого, в тексті угоди зазначено, що якщо США нададуть Україні нову військову допомогу, то вони отримають кредит на капітальний внесок до фонду. Це політично вигідно з огляду на те, що за кілька тижнів Україні знадобляться американські боєприпаси і засоби ППО, зазначили у виданні.