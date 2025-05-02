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У Трампа є економічна зацікавленість в Україні – WSJ

02 травня 2025, 12:50
У Трампа є економічна зацікавленість в Україні – WSJ
Фото: Great again
Угода про надра є сигналом того, що США не відмовляються від України
Угода про природні ресурси, яку підписано Вашингтоном і Києвом, відповідає національним інтересам обох країн. Судячи з усього, президент США Дональд Трамп переходить до нової реальності щодо України та росії, оскільки має економічну зацікавленість у Києві.
 
Про це пише The Wall Street Journal.
 
Згідно з умовами угоди, обидві країни створять інвестиційний фонд реконструкції для фінансування проєктів, що включають розробку багатих природних ресурсів України. У Білому домі заявили, США отримують "право першого вибору" - або придбати ресурси для себе, або "призначити покупця".
 
У Міністерстві економіки України пояснили, що фонд передбачає рівноправне партнерство. Київ перераховуватиме туди половину доходів, отриманих від ліцензійних платежів та аналогічних виплат за нові проєкти з видобутку нафти, газу і найважливіших корисних копалин.
 
Крім іншого, в тексті угоди зазначено, що якщо США нададуть Україні нову військову допомогу, то вони отримають кредит на капітальний внесок до фонду. Це політично вигідно з огляду на те, що за кілька тижнів Україні знадобляться американські боєприпаси і засоби ППО, зазначили у виданні.
 
"Якщо відкинути деталі, реальне значення угоди полягає в тому, що вона є сигналом того, що США не відмовляються від України. Вона не включає в себе американські гарантії безпеки. Але Білий дім заявив, що це партнерство "посилає росії потужний сигнал" про те, що "США не залишаться осторонь", - пишуть журналісти.
 
Уточнюється, що міністр фінансів США Скотт Бессент назвав це сигналом того, що "адміністрація Трампа прихильна до мирного процесу, в центрі якого буде вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі".

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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