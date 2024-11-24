У Трампа можуть погодитися з умовами рф щодо України – The Guardian

путін може почати переговори на початку наступного року, припустив Пітер Померанцев

Нелегітимний президент рф володимир путін може почати переговори щодо України на початку наступного року. В оточенні переобраного президентом США Дональда Трампа є люди, які здатні погодитися на умови москви, особливо якщо росія розірве військові відносини з Китаєм.

Про це пише старший науковий співробітник Інституту SNF Agora при Університеті Джонса Гопкінса, публіцист і журналіст Пітер Померанцев у статті для The Guardian.

"У москві ніхто не поспішає укладати угоду. путін відчуває, що перемагає на полі бою... Радянська зброя росії закінчиться до кінця 2025 року; тому путін може почати переговори на початку наступного року, але продовжувати битися до самого кінця, збільшуючи атаки на мирних жителів, коли переговори йтимуть не так, як йому хочеться", - зазначив автор.

При цьому він нагадав, що росія завжди вимагала "демілітаризованої України під фактичним політичним контролем кремля", і в оточенні Трампа готові з цим погодитися, зокрема, за умови, що путін розірве військові відносини з Китаєм.

"Але чи відмовиться путін від свого стратегічного партнерства з Сі заради непередбачуваної Америки? Навіть пожертвування контактами з Тегераном може виявитися поганою угодою для путіна. Однак він може побачити в Трампі та його оточенні версію своєї власної клептократії", - додав Померанцев. Як зазначив Джек Вотлінг із Королівського інституту оборонних досліджень, суверенітет України залежить від того, чи буде вона озброєна "до зубів", принаймні протягом наступних двох років.

І в цьому контексті європейські країни можуть запропонувати більше, ніж Трамп думає, пише журналіст.

"Якщо ЄС і Велика Британія конфіскують $300 млрд російських державних активів, що зберігаються в Euroclear, гроші, які путін давно списав, ми зможемо залучити серйозне фінансування. Трампу не потрібно витрачати більше грошей на Україну - ми можемо купити зброю. Америка навіть може отримати прибуток, забезпечуючи мир у Європі. Трамп зможе показати, як він змусив цих "паразитичних" європейців розщедритися, довести неправоту своїх недоброзичливців, перезавантаживши найтрадиційніші союзи Америки, поставивши при цьому "Америку на перше місце", - акцентував Померанцев.