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У Трампа можуть погодитися з умовами рф щодо України – The Guardian

24 листопада 2024, 15:15
У Трампа можуть погодитися з умовами рф щодо України – The Guardian
путін може почати переговори на початку наступного року, припустив Пітер Померанцев
Нелегітимний президент рф володимир путін може почати переговори щодо України на початку наступного року. В оточенні переобраного президентом США Дональда Трампа є люди, які здатні погодитися на умови москви, особливо якщо росія розірве військові відносини з Китаєм.
 
Про це пише старший науковий співробітник Інституту SNF Agora при Університеті Джонса Гопкінса, публіцист і журналіст Пітер Померанцев у статті для The Guardian.
 
"У москві ніхто не поспішає укладати угоду. путін відчуває, що перемагає на полі бою... Радянська зброя росії закінчиться до кінця 2025 року; тому путін може почати переговори на початку наступного року, але продовжувати битися до самого кінця, збільшуючи атаки на мирних жителів, коли переговори йтимуть не так, як йому хочеться", - зазначив автор.
 
При цьому він нагадав, що росія завжди вимагала "демілітаризованої України під фактичним політичним контролем кремля", і в оточенні Трампа готові з цим погодитися, зокрема, за умови, що путін розірве військові відносини з Китаєм.
 
"Але чи відмовиться путін від свого стратегічного партнерства з Сі заради непередбачуваної Америки? Навіть пожертвування контактами з Тегераном може виявитися поганою угодою для путіна. Однак він може побачити в Трампі та його оточенні версію своєї власної клептократії", - додав Померанцев.
 
Як зазначив Джек Вотлінг із Королівського інституту оборонних досліджень, суверенітет України залежить від того, чи буде вона озброєна "до зубів", принаймні протягом наступних двох років.
 
І в цьому контексті європейські країни можуть запропонувати більше, ніж Трамп думає, пише журналіст.
 
"Якщо ЄС і Велика Британія конфіскують $300 млрд російських державних активів, що зберігаються в Euroclear, гроші, які путін давно списав, ми зможемо залучити серйозне фінансування. Трампу не потрібно витрачати більше грошей на Україну - ми можемо купити зброю. Америка навіть може отримати прибуток, забезпечуючи мир у Європі. Трамп зможе показати, як він змусив цих "паразитичних" європейців розщедритися, довести неправоту своїх недоброзичливців, перезавантаживши найтрадиційніші союзи Америки, поставивши при цьому "Америку на перше місце", - акцентував Померанцев.
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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