У Трампа прокоментували новину про "санкції" проти українців у США

Вашингтон назвав її фейком.

В новій адміністрації Білого дому спростували інформацію про можливе скасування тимчасового правового статусу для 240 тисяч українців, які перебувають у Сполучених Штатах Америки

Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Вона прокоментувала новину британського агентства Reuters у мікроблозі X.

За її словами, співрозмовники видання надали журналістам неправдиву інформацію:

"Це ще одна фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять. Правда: наразі жодного рішення не прийнято".