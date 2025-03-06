У Трампа прокоментували новину про "санкції" проти українців у США
06 березня 2025, 18:10
Фото: DW
Вашингтон назвав її фейком.
В новій адміністрації Білого дому спростували інформацію про можливе скасування тимчасового правового статусу для 240 тисяч українців, які перебувають у Сполучених Штатах Америки
Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт.
Вона прокоментувала новину британського агентства Reuters у мікроблозі X.
За її словами, співрозмовники видання надали журналістам неправдиву інформацію:
"Це ще одна фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять. Правда: наразі жодного рішення не прийнято".