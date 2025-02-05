У Трампа розглядають різні важелі тиску на путіна – NBC News
05 лютого 2025, 15:33
Фото: з вільного доступу
Деякі чиновники вважають, що підвищення тарифів і посилення санкцій проти рф буде недостатньо.
Президент США Дональд Трамп продовжує чинити дедалі більший тиск на російського диктатора путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів про завершення війни проти України. Проте його радники і члени адміністрації розходяться в думках про те, як домогтися мирної угоди.
Про це пише NBC News.
У виданні нагадали, що за словами Трампа, президент України Володимир Зеленський готовий підписати мирну угоду з росією на прийнятних умовах. Тому для досягнення миру главі Білого дому залишається домовитися з росією.
Слова без рішучих дій не змусять путіна відмовитися від прагнення захопити всю Україну, заявили журналістам експерти з національної безпеки. Вони зазначили, що Трампу потрібно показати главі рф що продовжувати боротьбу марно.
Колишній посол США в Україні Джон Гербст та інші експосадовці розповіли журналістам, що путін не зацікавлений у мирних переговорах доти, доки російські війська продовжують зміцнювати позиції на сході нашої країни. Вони підкреслили, що Трампу доведеться докласти певних зусиль.
"путін не хоче вести переговори зараз, тому що його війська просуваються вперед. Він хоче покласти у свою кишеню більше українських територій, коли почнуться переговори", - сказав Гербст у розмові з журналістами.
В інтерв'ю виданню радник глави адміністрації президента України Сергій Лещенко підтвердив, що наша країна відкрита для переговорів, але це мають бути справедливі обговорення, а не ультиматум. Він упевнений, що росія поки не збирається підписувати мирну угоду.
У виданні нагадали, що нещодавно Трамп розблокував постачання зброї в Україну після заморозки іноземної допомоги. Президент США натякав, що Київ може отримувати військову допомогу в обмін на свої корисні копалини.
Інші ж представники адміністрації Трампа виступають за скорочення допомоги Україні, щоб домогтися якнайшвидшого завершення війни. Критики такого підходу впевнені, що це призведе до фактичного роззброєння Києва, через що росія зможе перемогти.
Крім того, віце-президент США Джей Ді Венс до вступу на поточну посаду виступав за скорочення військової допомоги Україні. Він заявляв, що Вашингтон виділяє занадто багато грошей на підтримку Києва.
Проте Келлогг під час розмови з журналістами запевнив, що команда президента США з національної безпеки синхронізована. Він додав, що Трамп використовуватиме всі можливі важелі тиску на путіна, щоб завершити війну.
Також Трамп може використати заморожені активи рф для надання військової допомоги Києву. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що 300 мільярдів доларів російських резервів, що зберігаються в європейських та американських банках, могли б значною мірою забезпечити Україну зброєю та фінансовою підтримкою.