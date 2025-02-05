У Трампа розглядають різні важелі тиску на путіна – NBC News

Деякі чиновники вважають, що підвищення тарифів і посилення санкцій проти рф буде недостатньо.

Президент США Дональд Трамп продовжує чинити дедалі більший тиск на російського диктатора путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів про завершення війни проти України. Проте його радники і члени адміністрації розходяться в думках про те, як домогтися мирної угоди.

Про це пише NBC News.

У виданні нагадали, що за словами Трампа, президент України Володимир Зеленський готовий підписати мирну угоду з росією на прийнятних умовах. Тому для досягнення миру главі Білого дому залишається домовитися з росією.

Слова без рішучих дій не змусять путіна відмовитися від прагнення захопити всю Україну, заявили журналістам експерти з національної безпеки. Вони зазначили, що Трампу потрібно показати главі рф що продовжувати боротьбу марно.