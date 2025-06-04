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У Трампа відповіли на критику Маска щодо законопроєкту про податки

04 червня 2025, 14:55
У Трампа відповіли на критику Маска щодо законопроєкту про податки
За словами Майка Джонсона, мільярдер "страшенно помиляється", коли критикує закон Трампа.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон розчарований через критику мільярдера Ілона Маска щодо "великого прекрасного законопроєкту" президента Дональда Трампа.
 
Про це пише Business Insider. 
 
"Дозвольте мені сказати наступне. Це дуже розчаровує. Я вважаю Ілона хорошим другом. Він, безперечно, дуже розумна людина і зробив багато чудових справ. Але, з усією повагою, мій друг Ілон страшенно помиляється щодо одного великого прекрасного законопроєкту", - наголосив політик.
 
За словами Джонсона, в понеділок він мав "дружню розмову" з Маском, під час якої розповів про переваги законопроєкту генеральному директору Tesla і SpaceX.
 
"Ми з ним розмовляли, здається, понад 20 хвилин телефоном, і я вихваляв усі переваги законопроєкту, і він, здається, це зрозумів", - зауважив спікер Палати представників США. 
 
Нагадаємо, що Ілон Маск різко розкритикував закон Трампа про податки. Він вважає, що такий закон є "огидним злом".
 
"Ганьба тим, хто проголосував за нього: ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви це знаєте", - сказав мільярдер.

 

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