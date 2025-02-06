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У Трампа відреагували на бажання Зеленського повернути Україні ядерну зброю

06 лютого 2025, 13:32
У Трампа відреагували на бажання Зеленського повернути Україні ядерну зброю
джерело x.com/generalkellogg
За словами Келлога, не варто думати, що США готові погодитися на ці умови.
Спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог вважає, що шанси повернення Україні ядерного озброєння мінімальні.
 
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.
 
За словами Келлога, не варто думати, що Сполучені Штати Америки готові погодитися на ці умови.
 
"Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад, знаходиться десь між мізерним і нульовим. Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться", - заявив Келлог.
 
Він вважає, що переозброєння України ядерною зброєю - це не вихід.
 
"Пам'ятаєте, президентТрамп сказав, що ми - уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це використання вашого здорового глузду", - сказав спецпредставник.
 
Нагадаємо, що днями президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно мати власний захист в той період, поки триває вступ у НАТО. Це може бути як ядерне озброєння, так і більша кількість ракет.
 
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