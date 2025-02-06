У Трампа відреагували на бажання Зеленського повернути Україні ядерну зброю

Спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог вважає, що шанси повернення Україні ядерного озброєння мінімальні.

За словами Келлога, не варто думати, що Сполучені Штати Америки готові погодитися на ці умови.

"Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад, знаходиться десь між мізерним і нульовим. Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться", - заявив Келлог.

Він вважає, що переозброєння України ядерною зброєю - це не вихід.

"Пам'ятаєте, президентТрамп сказав, що ми - уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це використання вашого здорового глузду", - сказав спецпредставник.