У Трампа вичерпується терпіння щодо війни між рф та Україною – посол

За словами дипломата, Туреччина відіграла "унікальну" роль у переговорах, що відбулися в Стамбулі

У посольстві заявили, що Туреччина відіграє роль у переговорах щодо завершення війни.

Про це заявив посол США в Туреччині Том Баррак, повідомляє TRT Global.

За словами дипломата, Туреччина відіграла "унікальну" роль у переговорах, що відбулися в Стамбулі, адже має традиційно тісні зв’язки як з москвою, так і з Києвом.

Саме це, зазначив Баррак, дозволяє їй залишатися надійним посередником у діалозі між сторонами.