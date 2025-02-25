У Трампа висловилися проти передання ядерної зброї Україні як альтернативи НАТО
25 лютого 2025, 20:51
Фото: з вільного доступу
Рубіо також розповів, що США планують відновити відносини з рф після війни
Заяви президента України Володимира Зеленського про те, що країні необхідно дати ядерну зброю для захисту від російської агресії, якщо процес вступу до НАТО затягнеться на роки або десятиліття, є несерйозними.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Breitbart News, відповідаючи на запитання журналіста.
"Я не думаю, що хтось вважає це серйозною пропозицією з їхнього боку України, і я не думаю, що оснащення їх ядерною зброєю - це розв'язання проблеми", - сказав він.
За словами Рубіо, він не чув вимоги надати ядерну зброю Україні, якщо вона не вступить до НАТО, безпосередньо від Зеленського. Проте він підкреслив, що не підтримав би таке рішення.
"Я не думаю, що це реалістична вимога. Нам потрібно менше країн із ядерною зброєю, а не більше - і я не думаю, що це розв'язаже їхню проблему, як вони її бачать. Я думаю, що в нього є фундаментальна проблема, і це нормально: як досягти такого закінчення конфлікту, яке буде довготривалим, яке існуватиме і яке не призведе до нової війни за рік, два роки чи три роки? Про це доведеться говорити на будь-яких переговорах. Але я не думаю, що ядерна зброя - це відповідь на це питання", - додав держсекретар США.
Крім того, Рубіо заявив, що у США і росії є можливості для спільної роботи. У розмові з журналістом він зазначив, що Вашингтон хоче обговорити заморожені російські активи, відкриття посольств і майбутнє американських компаній, які постраждали після відходу з російського ринку.