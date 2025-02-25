У Трампа висловилися проти передання ядерної зброї Україні як альтернативи НАТО

Рубіо також розповів, що США планують відновити відносини з рф після війни

Заяви президента України Володимира Зеленського про те, що країні необхідно дати ядерну зброю для захисту від російської агресії, якщо процес вступу до НАТО затягнеться на роки або десятиліття, є несерйозними.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Breitbart News, відповідаючи на запитання журналіста.

"Я не думаю, що хтось вважає це серйозною пропозицією з їхнього боку України, і я не думаю, що оснащення їх ядерною зброєю - це розв'язання проблеми", - сказав він.

За словами Рубіо, він не чув вимоги надати ядерну зброю Україні, якщо вона не вступить до НАТО, безпосередньо від Зеленського. Проте він підкреслив, що не підтримав би таке рішення.