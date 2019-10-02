У Трампа заговорили про новий "шатдаун"

Для того, щоб повністю уникнути цієї загрози, потрібно виділити $5,7 млрд на будівництво нової стіни на кордоні з Мексикою

Сполученим Штатам загрожує можливість повторного припинення фінансування уряду, якщо демократи й республіканці в Конгерсі не домовляться про фінансування обіцянки Трампа щодо зведення нової стіни на кордоні з Мексикою.

Про це заявив у неділю глава апарату Білого дому Мік Малвені в інтерв'ю телеканалу NBC News.

"Неможна виключати можливість "шатдауну", - заявив глава апарату Білого дому, підкресливши, що для того, щоб повністю уникнути цієї загрози, потрібно виділити $5,7 млрд на будівництво нової стіни на кордоні з Мексикою, як цього вимагає президент Трамп.

Малвені зауважив, що демократи погоджуються виділити лише $800 млн на прикордонну безпеку, щоб дуже різниться із запитом президента. Водночас, він допустив, що "найбільш імовірним результатом" стане угода законодавців у Конгресі, достатня для того, щоб президент підписав її.

Тим не менше, він ще раз підкреслив, що не може виключити можливість повторення ситуації із "шатдауном".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп та представники Демократичної партії домовились про тимчасове припинення так званого шатдауну - зупинки роботи уряду і деяких федеральних установ США.

Також, президент Дональд Трамп заявив 25 грудня, що так званий "шатдаун" триватиме доти, доки його вимога про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою не буде виконана.

Додамо, мексиканський уряд погодився з планом Адміністрації США, за яким шукачі притулку з території Мексики лишатимуться на території тієї країни, поки їх подання розглядаються відповідними установами США.

Також, Президент США Дональд Трамп дозволив військовослужбовцям на кордоні з Мексикою за необхідності стріляти на ураження по каравану мігрантів.

Президент США Дональд Трамп у четвер призначив зустріч з представниками Республіканської партії, після того як не став підписувати проект бюджету, в якому були відсутні дані щодо фінансування заходів безпеки на кордоні країни.