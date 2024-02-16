У тривалій війні перемагає країна з найсильнішою економікою та логістикою – Буданов

На запитання, чи знаєте, хто несе відповідальність за отруєння дружини, Буданов лаконічно відповів "Звичайно, знаю!".

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України, Кирило Буданов, вважає, що новітні технології не зможуть змінити перебіг війни з росією. Він наголосив, що перемагає у тривалій війні країна з найсильнішою економікою та логістикою.

У своєму інтерв'ю для французького видання Liberation Буданов відповів на запитання щодо можливості "технологічного прориву", який зміг би радикально змінити обстановку на фронті.

За словами Буданова: "Я не поділяю такої думки. Наша війна не є унікальною. Це просто конфлікт високої інтенсивності, в якому використовується весь спектр наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше, від підводних човнів до стратегічної авіації, використовується вже давно.

Саме тому, на жаль, жодні диво-технології не допоможуть жодній зі сторін. Всі спроби деяких країн знайти диво-зброю провалилися. Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає країна з найсильнішою економікою та логістикою".

На запитання, чи знаєте, хто несе відповідальність за отруєння дружини, Буданов лаконічно відповів "Звичайно, знаю!".

"Моїй дружині вже краще. Оскільки я не ковтав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на мене. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите дії у відповідь на російській території, і всі це зрозуміють", — додав Буданов.

28 листопада 2023 року стало відомо, що в дружини начальника ГУР Кирила Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами. Зазначалось, що вона жива і пройшла перший етап лікування.