CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Києва евакуювали відвідувачів і персонал McDonald's через виявлення підозрілого кейса.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Києва евакуювали McDonald's
"У Києві, на Хрещатику, евакуювали відвідувачів McDonald's через підозрілий кейс"
Фото: LinkedIn
"У Києві, на Хрещатику, евакуювали відвідувачів McDonald's через підозрілий кейс", - повідомляють "Еспресо".
Зазначається також, що на місці працювали поліцейські, кінологи та вибухотехніки. З’ясувалось, що валізу забув чоловік. "Він повернувся до McDonald's та розповів, що то він забув, коли був у закладі громадського харчування", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві через фейкове повідомлення про мінування торгівельного центру "Магелан" на проспекті Академіка Глушкова було евакуйовано близько трьох тисяч працівників та відвідувачів. Однак, правоохоронці після перевірки не знайшли у ТРЦ вибухонебезпечних речовин.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 01 2019 21:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин