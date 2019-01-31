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У центрі Києва евакуювали McDonald's

"У Києві, на Хрещатику, евакуювали відвідувачів McDonald's через підозрілий кейс"
У центрі Києва евакуювали відвідувачів і персонал McDonald's через виявлення підозрілого кейса.
У центрі Києва евакуювали McDonald Фото: LinkedIn

"У Києві, на Хрещатику, евакуювали відвідувачів McDonald's через підозрілий кейс", - повідомляють "Еспресо".

Зазначається також, що на місці працювали поліцейські, кінологи та вибухотехніки. З’ясувалось, що валізу забув чоловік. "Він повернувся до McDonald's та розповів, що то він забув, коли був у закладі громадського харчування", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві через фейкове повідомлення про мінування торгівельного центру "Магелан" на проспекті Академіка Глушкова було евакуйовано близько трьох тисяч працівників та відвідувачів. Однак, правоохоронці після перевірки не знайшли у ТРЦ вибухонебезпечних речовин.

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31 01 2019 21:45
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