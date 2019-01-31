У центрі Києва евакуювали McDonald's

У центрі Києва евакуювали відвідувачів і персонал McDonald's через виявлення підозрілого кейса.

"У Києві, на Хрещатику, евакуювали відвідувачів McDonald's через підозрілий кейс", - повідомляють "Еспресо".

Зазначається також, що на місці працювали поліцейські, кінологи та вибухотехніки. З’ясувалось, що валізу забув чоловік. "Він повернувся до McDonald's та розповів, що то він забув, коли був у закладі громадського харчування", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві через фейкове повідомлення про мінування торгівельного центру "Магелан" на проспекті Академіка Глушкова було евакуйовано близько трьох тисяч працівників та відвідувачів. Однак, правоохоронці після перевірки не знайшли у ТРЦ вибухонебезпечних речовин.