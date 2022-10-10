У центрі Києва пролунали вибухи: є загиблі

росіяни обстріляли центр столиці

Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали щонайменше два вибухи, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє УП з посиланням на мера Києва Віталія Кличка і речницю ДСНС Світлану Водолагу.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі – в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - повідомив Кличко

"На жаль є травмовані і загиблі на різних точках ударів", - каже Водолага.

9:30 Кличко повідомив, що вибухи пролунали і в Солом’янському районі .

"Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває", – написав Кличко.

Мер закликав киян під час тривоги перебувати в укриттях, а жителів передмість – не їхати сьогодні у столицю.

Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.