У центрі Києва пролунали вибухи: є загиблі
Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали щонайменше два вибухи, є загиблі та поранені.
Про це повідомляє УП з посиланням на мера Києва Віталія Кличка і речницю ДСНС Світлану Водолагу.
"Кілька вибухів у Шевченківському районі – в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - повідомив Кличко
"На жаль є травмовані і загиблі на різних точках ударів", - каже Водолага.
9:30 Кличко повідомив, що вибухи пролунали і в Солом’янському районі .
"Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває", – написав Кличко.
Мер закликав киян під час тривоги перебувати в укриттях, а жителів передмість – не їхати сьогодні у столицю.
Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.
Додати коментар
- ФОТО Музейний комплекс митрополита Шептицького створять у Львові
- ВІДЕО Перший трейлер анімаційного фільму за мотивами гри Super Mario Bros з'явився в мережі
- ВІДЕО Ще 2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні виділить Євросоюз
- Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс
- Acer презентувала надлегкий ноутбук Swift Edge